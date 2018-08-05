"طفل التهريب" يتوسط لعدم إيذاء المذيعة التي أهانته .. لماذا؟

05 أغسطس 2018 - 05:20 ص

توسط الطفل محفوظ دياب - بطل واقعة تهريب الملابس بالجمرك - تفاصيل لقاءه الغريب مع الإعلامية سلوى حسن الذي أثار ضجة كبيرة .



وقال "دياب" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساءً" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي: "المذيعة استفزتنا .. بتقول ليه متشتغلوش في شركات نظافة .. قلت لها أنا موافق بس هاتي ابنك الأول .. وملقناش شركة نظافة في بورسعيد ومع ذلك هي رفضت".



وأضاف: "محاسساني إني جاي من أمريكا .. هو مش بورسعيد وسوهاج دول في مصر؟ مش حاسة بينا ومسألتش عن الظروف وأسلوبها في الحوار كان وحش .. كانت قاسية جدًا معانا".



واستدرك : "بالرغم من اللي عملته فينا مش عايز حد يؤذيها عشان ولادها .. و ربنا يسامحها".



