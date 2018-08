شاهد .. لقطات مرعبة من لحظة اغتيال رئيس فنزويلا

أظهرت مقاطع فيديو متداولة اللحظات الأولى لمحاولة اغتيال نيكولاس مادورو - رئيس فنزويلا - عن طريق مجموعة من الطائرات دون طيار .



وكان الرئيس الفنزويلي يخطب في عرض عسكري ، لكن لقطات تلفزيونية أظهرت أن الأمور ليست على ما يرام ، أولها تحرك مجموعة من حرس المنصة دون سابق إنذار ، وثانيها انتقال المخرج بالكاميرا إلى القوات العسكرية التي تقف صفا واحدًا ، لكن الأمور بدت مرعبة بعد أن تحركت تلك القوات فجأة وبهرجلة لمحاولة التعامل مع الموقف.



وفي أول تعليق له عقب النجاة ، قال الرئيس الفنزويلي إنه يعتقد أن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس هو الذي تورط في اغتياله .



#BREAKING Speech by Venezuela President #Maduro cut off during a military parade, soldiers seen running pic.twitter.com/1mPcrSiDYV