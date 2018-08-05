وتأتي تأكيدات الصحيفة مع تزايد الأنباء التي ربطت نجم الوسط بصفقة انتقال لإنتر ميلانو الإيطالي خلال الأيام الماضية، ومع تفاصيل تؤكد رغبة اللاعب في خوض تجربة جديدة "بالكالتشيو".

وأوضحت "لا غازيتا ديلو سبورت" إن "اتفاقا شفويا" يجمع بيريز ومودريتش، ويقضي برحيل اللاعب من دون أي عوائق، حين يريد ذلك.

وكشفت الصحيفة أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كان يجمعه ببيريز اتفاق مماثل، لعب دورا بارزا في تيسير "خروجه" من النادي، وانتقاله إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي الشهر الماضي.

وكان من شروط الاتفاق مع أن يحقق مودريتش اللقب رقم 13 للفريق الملكي ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهو ما نجح مودريتش بتحقيقه فعلا مع في مايو، عندما تغلب ريال مدريد على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3-1 في نهائي كييف.

وسيعود قائد المنتخب الكرواتي للمقر التدريبي لريال مدريد في فالديبيباس، الاثنين، وسيبدأ التدريبات الفردية حتى عودة الفريق من معسكره في الولايات المتحدة بعدها بأيام.

يشار إلى أن القيمة المعلنة لفسخ عقد مودريتش تبلغ 750 مليون يورو، مما يعني أن انتقال اللاعب خارج أسوار "سانتياغو برنابيو" غير ممكن عمليا إلا بموافقة بيريز.