الكشف عن "السعر الحقيقي" لصلاح .. إذا قرر ليفربول بيعه

05 أغسطس 2018 - 08:12 ص

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية عن القيمة السوقية الحقيقية للنجم المصري المحترف بصفوف ليفربول محمد صلاح .



وقالت الصحيفة إن فريق ليفربول كان محظوظًا في تمديد عقده مع الفرعون المصري لمدة خمس مواسم لأن هذا رفع من القيمة السوقية للاعب بقوة .



وأتى "صلاح" على رأس القائمة في ليفربول بمبلغ 175 مليون دولار، تلاه البرازيلي فيرمينو بـ92 مليون دولار، ثم السنغالي ساديو مانيه بقيمة 82 مليون دولار.



واعتمدت صحيفة "ديلي ستار" في تقييمها على موقع "ترانسفير ماركت" المختص بالأمور المالية المتعلقة بكرة القدم .



