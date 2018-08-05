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الزمالك يستأنف تدريباته استعدادًا للقادسية الكويتي

الرياضة

الزمالك
الزمالك

محمد عبد الحارس

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يستأنف الفريق الأول بنادي الزمالك تدريباته، بقيادة مديره الفني السويسري كريستيان جروس اليوم الأحد على أن يحصل اللاعبون على  راحة الإثنين المقبل.

يأتي هذا في إطار الاستعداد جيدًا لمواجهة القادسية الكويتي بالبطولة العربية السبت المقبل، وعقب انتهاء مباراة الأمس أمام الاتحاد في ثان جولات الدوري الممتاز. 

في السياق ذاته هنأ مجلس الإدارة، لاعبي الفريق بعد فوزهم الكبير على الاتحاد السكندري بخماسية، في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

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