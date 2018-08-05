انتحار عامل لمروره بأزمة نفسية بالمنوفية

05 أغسطس 2018 - 10:09 ص

أقدم عامل على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق الرابع لمروره بأزمة نفسية، تم تحرير محضر بالواقعة.

وردت معلومات للواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، من "ع .ا. د" 41 عامًا سائق بسقوط "ج .ع. م" 45 عامًا موظف من شرفة شقة المبلغ بالطابق الرابع وإصابته بجرح بالجانب الأيسر بالرأس ووفاته.

وبالفحص تبين قيام المتوفى بإلقاء نفسه من شرفة شقته لسوء حالته النفسية إثر خلافات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.