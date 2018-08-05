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أردوغان: هذا عدد النساء في حزبنا

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اردوغان
اردوغان

عمرو محمد-متابعات

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تركيا

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد أعضاء حزب العدالة والتنمية من النساء كبير جد.

وتابع خلال كلمة ألقاها في المؤتمر العام للجناح النسوي في حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة بالأمس، أن عددهن بلغ 4 ملايين و600 ألف، فيما أشاد بدورهن في الحياة السياسية التركية.

وأكد أردوغان أن حزبه تعهد بإنشاء تركيا الحديثة بمساعدة النساء، مشيرًا إلى أن ذلك يظهر جليًا في شتى مناحي الحياة.

وأشار إلى ازدياد نسبة النساء العاملات في تركيا من 23 إلى 34 في المائة، منذ تسلم الحزب مقاليد الحكم منذ 16 عاما.

وأوضح الرئيس التركي أن لدى حزب العدالة والتنمية 53 نائبة في البرلمان، وهو ما لا يتوافر عند بقية الأحزاب السياسية التركية.

كما أشاد بدور النساء اللاتي أظهرن شجاعة وتضحية كبيرة في التصدي لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.

ولم ينس الرئيس التركي النساء في أراكان وافريقيا وآسيا وسوريا، اللاتي يعانين من الظلم والمآسي والحروب، حيث خصّهن بالسلام والدعاء.

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