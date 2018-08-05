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ملابسك أثناء الرحلة تنجيك لحظة تحطم الطائرة

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لا يوجد شيء أصعب من فكرة تعطل وتحطم الطائرة التي تسافر علي متنها.. فإذا نجوت من هذه الكارثة بطريقة أو بأخرى، فهذا يعتبر  معجزة سفر حقيقية لا يمكنك نسيانها مدى الحياة.

ولكن في الحقيقة يوجد عدد من الأشياء البسيطة التي يمكن للمسافرين القيام بها لزيادة فرصة الخروج من طائرة محطمة بأمان، بعد حدوث كارثة ما، وفقًا لمحللة النقل في CNN ، ماري شيافو.

وتقول شيافو، التي تعمل محامية سلامة وطيران ومثلت العديد من الطيارين والطواقم في حوادث الطيران، إن الطائرات الحديثة مصممة لكي يتمكن الركاب من إخلائها في غضون 90 ثانية. وفي الكثير من الأحيان، يكمن سر الراكب الذكي الذي يمكنه الإخلاء بهذا الوقت القصير في ملابسه المختارة التي يرتديها خلال الرحلة.

ارتداء الأحذية العملية

لا شك بأن خلع الأحذية خلال الطيران هو أمر يقوم به غالبية المسافرين، إلّا أن شيافو تنصح عكس ذلك، فضلاً عن التأكد من ارتداء أحذية مريحة وعملية، في حال اضطر الركّاب للإخلاء والركض في أي لحظة ما.

وتقول شيافو إنه من المهم عدم خلع الأحذية لأنه "إذا حدث شيء ما عند الإقلاع – خاصة وأن عمليات الإقلاع والهبوط هي أخطر أجزاء الرحلة – فلن يستطيع الركّاب غير المرتدين أحذيتهم الإخلاء والركض بفعّالية."

ارتداء ملابس تغطي الذراعين والساقين

تؤكد شيافو على أهمية تغطية الذراعين والساقين وذلك للحماية من الحروق، والكدمات، والخدوش، مضيفة: "عندما تغطي الذراعين والساقين، تكون هناك طبقة حماية بينك وبين أي شيء يمكنه أن يؤذيك."

لا تشرب الكحول

غير أن شرب الكحول يسبب الجفاف وآلام الرأس على متن رحلات الطيران، يعتبر الشرب والثمل فكرة سيئة جداً إذا حصلت كارثة ما على متن الرحلة، إذ تؤكد شيافو أن الشخص الثمل لا يشكل خطراً على نفسه فقط، وإنما على الآخرين من حوله أيضاً.


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