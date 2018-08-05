القوات المسلحة تصدر البيان 26 عن العملية الشاملة بسيناء

05 أغسطس 2018 - 10:14 ص

أصدرت القوات المسلحة المصرية، صباح اليوم البيان رقم 26 للعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018 والذى شمل 9 من النتائج، أولها تمكين القوات الجوية من استهداف وتدمير 15 عربة محملة بالأسلحة والذخائر أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود الغربية، كما تم تدمير 17 ربة أخرى في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية، إلى جانب القضاء على 39 فردا تكفيريا شديدي الخطورة وبحوزتهم 5 بنادق آلية وكميات من الذخيرة ونظارة ميدان وعبوة ناسفة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء.

وواصل البيان سرد النتائج مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت عن القضاء على 13 تكفيريًا شديد الخطورة والتحفظ على 3 بنادق آلية، بندقية خرطوش وعبوتين ناسفتين، وتنفيذ مداهمات مشتركة بين القوات المسلحة والشرطة المدنية نتج عنها القبض على 49 تكفيريا شديدي الخطورة بشمال ووسط سيناء.

كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 12 عربة، و7 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير نقطة تكديس وقود تستخدمها العناصر التكفيرية بوسط سيناء، وتدمير 26 ملجأ ووكر ومخزن بوسط وشمال سيناء عثر بداخلهم علي مواد إعاشة وملابس عسكرية خاصة بالعناصر التكفيرية وكمية من الكتب والشرائط التسجيلية التي تدعو إلى الفكر التكفيري وجهاز اتصال لاسلكى.

وتمكنت عناصر المهندسين العسكريين من اكتشاف وتفجير 64 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف القوات على محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات، كما تم اكتشاف وتدمير 4 فتحة نفق مزودة بمتور سحب وكابلات كهرباء، وعدد من أسلاك الإنترنت وجهاز كمبيوتر على أعماق مختلفة على الحدود بمدينة رفح بشمال سيناء، فضلاً عن سيطرت عناصر حرس الحدود على الاتجاه الإستراتيجي الغربي من ضبط 4 بندقية خرطوش و3 بندقية قناصة و2 بندقية آلية و200 طلقة خرطوش و7 خزنة سلاح وكميات من الذخائر، كما تم ضبط 1490 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر و2 مليون قرص مخدر و11 عربة دفع رباعي تستخدم فى أعمال التهريب، كم تم إحباط محاولة تسلل 1900 فرد بطرق غير شرعية عبر الحدود الغربية.

و تمكنت قوات حرس الحدود على الاتجاه الجنوبي من ضبط 34 عربة تستخدم في أعمال التهريب، كما تم ضبط مركب صيد مجهز وبنادق صيد وبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية، وإحباط محاولة تسلل 18 فرد بطرق غير شرعية عبر الحدود الدولية الجنوبية. وعلى الاتجاه الشمالي تمكنت قوات حرس الحدود من إحباط محاول تسلل لـ15 فرد بطرق غير شرعية وضبط سيارتين و2 مركب تستخدم في أعمال التهريب.

وفي نطاق الجيشين الثاني والثالث الميدانيين، تم ضبط 12 عربة و6 أتوبيس تستخدم فى أعمال التهريب، كما تم ضبط 12 طن ونصف من نبات البانجو المخدر و80 كيلو جراما من مادة الأفيون والحشيش المخدر، وتمكنت عناصر حرس الحدود بنفق الشهيد أحمد حمدي فى نطاق الجيش الثالث الميداني من ضبط عربة نقل مخبئ بها كمية كبيرة من نبات البانجو المخدر تقدر بـ3094 لفافة بإجمالي وزن 6 أطنان ونصف أثناء عبور إحدى السيارات عبر المعديات.

وتستمر القوات البحرية في أعمال التأمين البحري وحماية الأهداف الإستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحري ، بينما تواصل التشكيلات التعبوية وقوات حرس الحدود تنظيم الدوريات المشتركة مع عناصر الشرطة المدنية، حيث تم تنظيم أكثر من 1080 كمينا ودورية أمنية غير مدبرة على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوى وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية على كل الاتجاهات الإستراتيجية.



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