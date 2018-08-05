جهاز جديد يعالج مرضى السكرى

05 أغسطس 2018 - 10:19 ص

تمكَّن باحثون أمريكيون من ابتكار جهاز جديد متناهي الصغر يمكن زراعته تحت الجلد ويعالج مرض السكري، وهو ما يُنذر بنهاية قريبة لهذا المرض الذي يُشكل معضلة لملايين البشر حول العالم.

ويبلغ حجم الجهاز «بطاقة الائتمان» الصغيرة ويحتوي على أنابيب صغيرة يمكن حقنها بالخلايا التي تنتج هرمون الإنسولين. وأظهرت الدراسة التي انتهت إلى هذا الابتكار أن الأوعية الدموية تنمو داخل الجهاز وحوله، وتساعد الخلايا على النضج، حيث تخلق عضوا كامل الوظائف يمكنه إنتاج الإنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم.

وبدأ الباحثون بإجراء التجربة على مرضى السكري من النوع الأول، الذي يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي خلايا «جزر لانغرهانس» في البنكرياس التي تنتج الإنسولين، ونتيجة لذلك، ينتج البنكرياس كمية قليلة شبه معدومة من الهرمون.

ويحمل الجهاز اسم «Sernova Cell Pouch » وهو مصمم لمعالجة سبب المرض بدلا من الأعراض، عن طريق زراعة خلايا جديدة محمية من هجوم نظام المناعة وتطرح الإنسولين.