«باكا» صداع مزمن رأس جهاز الأهلى

05 أغسطس 2018 - 10:25 ص

يواصل لاعب الأهلي الجنوب أفريقي باكا، تصعيد أزمته مع المارد الأحمر، بعدما رفض اللاعب العودة للتدريبات خلال الفترة المقبلة، مشترطًا تعديل عقده ووضع شرط جزائي كبير لتأمين مستقبله خوفًا من الاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

محمد يوسف المدرب العام بالأهلي، أكد أن هناك جلسة منتظرة مع وكيل اللاعب، مشددًا على أن إدارة الكرة خاطبت وكيل اللاعب للحضور من جنوب أفريقيا، وسوف يصل خلال الساعات القليلة المقبلة لحسم موقف اللاعب من الغياب عن التدريبات.