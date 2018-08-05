» مفاجأة خطيرة عن"ديناصورات التهريب" ببورسعيد

05 أغسطس 2018 - 11:16 ص

زعم أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، عما وصفهم بـ"ديناصورات التهريب" في بورسعيد، بأنهم يعملون تحت سمع وبصر الحكومة، وذلك بسبب القرارات التي اتخذتها الحكومة ضد الاستيراد، والتي تسببت في بطالة الآلاف، حسبما قال.

وأضاف "شيحة" في مداخلة مع برنامج برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم" الفضائية، ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي أن "أطفال بورسعيد"، الذين تم القبض عيهم بتهمة التهريب هم ضحايا، لافتًا إلى أنه كان الأفضل تنظيم الاستيراد وتستفيد الدولة بمليارات الجنيهات.

وأوضح رئيس شعبة المستوردين، أن هناك 43 ألف حاوية دخلت إلى بورسعيد بـ"التهريب" وتصل قيمتها إلى حوالي 25 مليار جنيه، حيث يتم دفع ما بين 500 إلى 600 ألف جنيه على الحاوية الواحدة.

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