ممثلة شهيرة لـ"رمضان": "هات لفة بالفيراري"

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وجهت الممثلة الشابة رشا مهدي رسالة إلى الفنان محمد رمضان، عقب نشر الكليب الجديد والذي يحمل أسم "أنا الملك"، قائلة، "هات لفة بالفيراري" في إشارة إلى إحدي أنواع سياراته التي ظهرت بالكليب.

وتابعت "مهدي" خلال تدوينة لها على حسابها الخاص بموقع التدوينات المصغرة "تويتر" قائلة: "محمد رمضان فنان شامل بيمثل وبيرقص وبيغني ومجتهد جدًا ومركز جدًا وعشان كده ناجح".

وأضافت: "تتفق أو تختلف معاه هوا بيقدم محتوى مسلي وممتع وبيضيف للفن المصرى، ومتنسوش ان الصناعة أساسها التسلية والمتعة".

واختتمت تدوينتها بقولها: "استمر يا رمضان هات لفه بالفيراري".

وقد تفاعل رواد تويتر حول تدوينة "مهدي" حيث قال علي الدالي: "دا كلام يدل علي نسيانك ايه الفايدة من رسالة الفن اللي كل واحد منكوا يطلع يصدعنا بيها (لما يبقي في فيلم عليه نقد كتير نقول الفن رسالة لما يكون في واحد بيسف ومحدث وبيعمل أي كلام نقول تسليه) والله العظيم حاجة غريبة".

وأضاف آخر،: "رمضان عنده جنون العظمة ده إنسان مريض ويستحق لقب قارون الوسط الفنى وإن شاء الله الخسف فى انتظاره".

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