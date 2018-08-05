وزير الأوقاف لأئمة الحجاج: احذروا تكرار نموذج الحاجة سعدية

05 أغسطس 2018 - 11:34 ص

حذر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الأئمة المرافقين لبعثة الحج من التصرف في أي شىء يجدونه ملقى على الأرض أثناء أداء مناسك الحج، وطالبهم بإبلاغ الشرطة على الفور، محذرًا من تكرار نموذج الحاجة سعدية، التي ذهبت لأداء العمرة ومعها حقيبة بها مخدرات دون أن تدري.

وأضاف جمعة خلال المؤتمر الذي عقده صباح اليوم، مع الأئمة المرافقين لبعثة الحج، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المصريين أصبحوا يشعرون بالعزة لأننا أصبحنا نعتمد على أنفسنا دون انتظار مساعدات من أحد.

وأشار إلى أن جميع المرافقين لبعثة الحج هدفهم خدمة الحجاج وبيان سماحة الإسلام، كما أن مصر استعادت وبقوة دورها وريادتها الإقليمية.