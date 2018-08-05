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تفاصيل كارثية عن عودة الناجي الوحيد من غرق "تيتانك"

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متابعات- منار شديد

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روى حفيد حماد حسب، الناجي الوحيد من غرق السفينة تيتانك، تفاصيل تواجد جده أعلى السفينة ونجاته بعد اصطدامها مباشرة بالجليد قائلا: جده كان عاشقًا للآثار، وسافر بلادا كثيرة وتعلّم 7 لغات، مضيفا أنه كان يعمل  مرشدًا سياحيًا.

وعن سبب تواجده أعلى السفينة أوضح  "حسب"  في إحدى رحلاته تعرف على زوجين من الأجانب، ودعاه إلى رحلة على متن السفينة تيتانك.

وتابع حفيد المصري الوحيد علي سفينة  تيتانك خلال لقائه تلفزيونيا ببرنامج "8الصبح " المذاع عبر فضائية  "dmc ": "غرقت  السفينة بعد الاصطدام بالجليد، ولم يكن جده ليلحق بمراكب النجاة، لولا صديقته "المليونيرة" توسطت له، واستطاع النجاة بحياته، لكن مركب الإنقاذ نفسها غرقت، لكن انتشلته فرق الإنقاذ"، مستطردًا: ظل جدي فاقدا الذاكرة ما يقرب من عام ونصف العام ولا يعلم شيئًا عن أقاربه ولا هم يعلمون عنه شيئًا، وعلمنا بعد ذلك أن أسرة لبنانية استضافته حتى عادت له ذاكرته وعاد مرة أخرى إلى مصر، والتزم منزله فترة طويلة حتى عاد لحياته الطبيعية".


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