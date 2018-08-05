  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:40 م
بحث متقدم
وزير الداخلية

وزير الداخلية: أحبطنا مخططات الإرهابيين لاستهداف الدولة

صورة الخبر

مصر تسير على الطريق الصحيح

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل" الأنبا إبيفانيوس"

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل "الأنبا إبيفانيوس"

معيط

وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى حقق التنمية المستدامة

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف للحجاج: "لا تتحدثوا في السياسة"

الصباحي حكمًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

لجنة الحكام توقف «الصباحي» وتبعده عن المباريات

ماهر للإخوان : من الذي أعان الظالم على ظلمه

ماهر للإخوان: من الذي أعان الظالم على ظلمه؟

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

شاهد.. محاولة اغتيال رئيس فنزويلا باستخدام طائرات

بيراميدز

خبر سار من "بيراميدز" للجماهير المصرية

القاو تلامسل

القوات المسلحة تصدر البيان 26 عن العملية الشاملة بسيناء

وزير الداخلية: أحبطنا مخططات الإرهابيين لاستهداف الدولة

قضايا وحوادث

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

"فاروق" مديرًا للبحث الجنائي بالقليوبية و"عدلي" للمرور

#

نص كلمة وزير الداخلية أمام الرئيس

#

تأجيل إعادة محاكمة العادلي بالاستيلاء على أموال الداخلية

#

مفاجأة مدوية عن جماعة الإخوان

وزير الداخلية

محمود توفيق

مخطط استهداف الدولة

لمقاصد السياحية

أكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، أن كل من يرفع السلاح في مواجهة الشعب المصري سواء في الجرائم الجنائية أو الإرهابية سيواجه بكل قوة وحزم.

وأوضح أن الأجهزة الأمنية استطاعت خلال الفترة الماضية إجهاض العديد من المخططات العدائية وحالت دون تنفيذها، موضحًا أن مخططات الجماعات الإرهابية لاستهداف الدولة لا تتوقف من خلال استخدام عناصر مأجورة وممولة، وأكد أن الأجهزة الأمنية تعي جيدًا هذا الأمر وتتعامل معه بدرجة عالية من الجاهزية والاستعداد.

كما استعرض وزير الداخلية استعدادات أجهزة الوزارة لتأمين المواطنين وخطط انتشار القوات بالمحاور الرئيسة والمواقع المهمة والحيوية على مستوى الجمهورية.

وشدد وزير الداخلية خلال اجتماعه مع أعضاء المجلس الأعلى للشرطة على اتخاذ أعلى درجات الحذر واليقظة ومضاعفة الجهود المبذولة وتفعيل جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتأمين المنشآت المهمة والحيوية والمقاصد السياحية، وتفعيل إجراءات إحكام الرقابة على الطرق المؤدية إلى تلك المنشآت من خلال عدد من الدوائر الأمنية، ودعم الخدمات الأمنية بالمنطقة المحيطة بها.

ولفت إلى أهمية أن تتحلى العناصر القائمة على تأمين المنشآت بالجاهزية التامة والكفاءة العالية أمام المهام التي تقع على عاتقهم.

وشدد اللواء محمود توفيق، على ضرورة تفعيل الإجراءات الأمنية بنقاط التفتيش الحدودية والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على جميع المحاور.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» تفاصيل كارثية عن عودة الناجي الوحيد من غرق "تيتانك"
» مفاجأة خطيرة عن"ديناصورات التهريب" ببورسعيد
» تفحم 5 سيارات فى حريق جراج بالسلام
» نائب CIA السابق:أخطر دولة في العالم " مسلمة"
» صراع شرس بين حيتين.. شاهد كيف انتهى؟
» «هيونداي كيا» تحافظ علي مركزها الخامس عالميا في المبيعات
» شاهد.. "النقاب" سبب طلاق الإعلامية حليمة بولند
» هيفاء وهبى لجمهورها: "الواوا كتير في مصر"
» أردوغان: هذا عدد النساء في حزبنا
» الأرصاد: درجة حرارة عالية على معظم أنحاء الجمهورية
» ملابسك أثناء الرحلة تنجيك لحظة تحطم الطائرة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل