  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر02:23 م
بحث متقدم
منزل طفل التهريب بسوهاج

"المصريون" تصل لمنزل وأصدقاء "طفل التهريب"

محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

وزير الداخلية

وزير الداخلية: أحبطنا مخططات الإرهابيين لاستهداف الدولة

صورة الخبر

مصر تسير على الطريق الصحيح

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل" الأنبا إبيفانيوس"

تفاصيل أزمة الكنيسة عقب مقتل "الأنبا إبيفانيوس"

الدكتور محمد مختار جمعة

وزير الأوقاف للحجاج: "لا تتحدثوا في السياسة"

الصباحي حكمًا لمباراة الزمالك وطلائع الجيش

لجنة الحكام توقف «الصباحي» وتبعده عن المباريات

ماهر للإخوان : من الذي أعان الظالم على ظلمه

ماهر للإخوان: من الذي أعان الظالم على ظلمه؟

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو "ينجو من هجوم جوي"

شاهد.. محاولة اغتيال رئيس فنزويلا باستخدام طائرات

"مصر للطيران" تسير أولى رحلاتها لنقل الحجاج

آخر الأخبار

الحجاج
الحجاج بمكة

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

مصر للطيران تخفض أسعار رحلاتها جذبًا للعملاء

#

"مصر للطيران" تطلق أولى رحلاتها لـ"هونج كونج"

#

هكذا واجه طيار بمصر للطيران منع دعاء السفر

#

تعليق "أديب" على تصميم طائرة المنتخب

وزير المالية

صندوق النقد

وزيرة الاستثمار

بدأت شركة مصر للطيران، فى تسيير أولى رحلاتها اليوم، لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن تنظم على مدار اليوم  18 رحلة من مطار القاهرة الدولي تنقل خلالها 3 آلاف و992 راكبًا لأداء مناسك الحج .

ومن بين هذه الرحلات 10 رحلات تتجه من القاهرة إلى مطار جدة و8 رحلات إلى مطار المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة الدقهلية وحجاج ترانزيت دولة مالي وفلسطين وتضامن محافظة الشرقية بالإضافة إلى رحلات العمل والإقامة.

يذكر أن مصر للطيران ستنقل خلال هذا الموسم 62 ألف حاج علي متن 325 رحلة بينهم حجاج الترانزيت من عدد من دول العالم بالإضافة إلى الحجاج، الفلسطينيين وحجاج مالي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

نامت "نواطير" مصر عن ثعالبها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» عامل: زوجتى مدمنة مخدرات وتعاملنى كالعبيد
» كواليس اجتماع سحر نصر مع 17 شركة لحل مشاكل المستثمرين
» "التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى للسلع الغذائية غدًا
» فنادق إسبانيا تنافس مصر في هذا الشىء
» ارتفاع سعر "الأسمدة" في السوق الحرة
» فنان شهير يكشف سر اقتراضه 8 ملايين جنيه من "مبارك"
» تفاصيل كارثية عن عودة الناجي الوحيد من غرق "تيتانك"
» مفاجأة خطيرة عن"ديناصورات التهريب" ببورسعيد
» تفحم 5 سيارات فى حريق جراج بالسلام
» نائب CIA السابق:أخطر دولة في العالم " مسلمة"
» صراع شرس بين حيتين.. شاهد كيف انتهى؟

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:45 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل