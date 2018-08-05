"مصر للطيران" تسير أولى رحلاتها لنقل الحجاج

05 أغسطس 2018 - 01:03 م

بدأت شركة مصر للطيران، فى تسيير أولى رحلاتها اليوم، لنقل حجاج بيت الله الحرام، حيث من المقرر أن تنظم على مدار اليوم 18 رحلة من مطار القاهرة الدولي تنقل خلالها 3 آلاف و992 راكبًا لأداء مناسك الحج .

ومن بين هذه الرحلات 10 رحلات تتجه من القاهرة إلى مطار جدة و8 رحلات إلى مطار المدينة المنورة لنقل حجاج قرعة الدقهلية وحجاج ترانزيت دولة مالي وفلسطين وتضامن محافظة الشرقية بالإضافة إلى رحلات العمل والإقامة.

يذكر أن مصر للطيران ستنقل خلال هذا الموسم 62 ألف حاج علي متن 325 رحلة بينهم حجاج الترانزيت من عدد من دول العالم بالإضافة إلى الحجاج، الفلسطينيين وحجاج مالي.