» "التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى للسلع الغذائية غدًا

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وكالات : حنان حمدتو

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الأسواق

وزارة التموين

علي مصيلحي

الاوكازيون

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدء الأوكازيون الصيفى، اعتبارًا من غد الإثنين ولمدة شهر، على أن يتم عرض المنتجات والسلع اللازمة بأسعار مخفضة، وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين.

ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية فى بيان له، بتشكيل مجموعات عمل من قطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين للمرور على الأسواق والمولات التجارية الكبرى للتأكد من عروض تخفيضات الأسعار للمحلات المشاركة منعًا لخداع المواطنين من العروض الوهمية، على أن يتم ضبط المخالفين وتحرير محاضر ضدهم وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين فى الأوكازيون من 2500 إلى 3500 شركة وتاجر من القطاعين العام والخاص، بنسبة تخفيضات فى الأسعار قد تبدأ ما بين 5% إلى 50%، لتشجيع المواطنين على الخروج للتسوق وتنشيط حركة المبيعات.

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