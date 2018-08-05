الرى: إزالة 343 حالة تعدٍ على ممتلكات الدولة

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عبد العاطى
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وكالات : حنان حمدتو

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تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، تقريرًا  بشأن الحملات التي تنفذها الوزارة في مجال الإزالات، تضمن الحملات إزالة 343 حالة تعدٍ على مستوى الجمهورية من أول أغسطس الجاري، حيث قام قطاع حماية النيل بتنفيذ 61 إزالة على طول النهر وفرعيه، إلى جانب قيام هيئة الصرف بتنفيذ 282 إزالة على منافع الصرف.

وقام قطاع حماية وتطوير نهر النيل خلال شهر أغسطس الجاري بتنفيذ عدة حملات شملت إزالة 61 حالة تعد، حيث تم تنفيذ 7 إزالات بمحافظة قنا، و7 إزالات بمحافظة أسيوط، و11 إزالة بمحافظة المنيا، بالإضافة إلى 4 إزالات بمحافظة الدقهلية، إلى جانب 28 حالة إزالة بمحافظة المنوفية، وكذلك حالة واحدة بمحافظة الغربية، علاوة على حالتين بمحافظة كفر الشيخ، وحالة واحدة بمحافظة البحيرة.

وفي سياق متصل، قال المهندس السيد علي شلبي رئيس الهيئة العامة لمشروعات الصرف إن الهيئة قامت خلال الأيام الأولى من شهر أغسطس الجاري بتنفيذ العديد من الإزالات في نطاق الوجهين القبلي والبحري بلغت 282 إزالة موزعة على أقاليم الصرف بمختلف أنحاء الجمهورية.

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