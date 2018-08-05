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انقلاب سيارة نقل أموال على الطريق الصحراوي بالإسكندرية

قضايا وحوادث

انقلاب سيارة
انقلاب سيارة

أحمد الشربينى

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انقلبت سيارة نقل الأموال على الطريق الصحراوي غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة محرم بك من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ومصابين بالطريق الصحراوي منطقة كوبري أبو الخير - تجاه إسكندرية.

وتبين أنه أثناء سير السيارة رقم ح ط ف 526 مصر التابعة لإحدى شركات خدمات الحراسة ونقل الأموال قيادة "ا ج ع" 32 سنة سائق بالشركة بالطريق المشار إليه انفجر الإطار الخلفي الأيمن للسيارة ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها وانقلابها يمين الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومستقلها بصحبته "ا س ع" 27 سنة مشرف مالي بالشركة بكدمات بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل المصابين للمستشفى الرئيسى الجامعى وخرجا عقب تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة.

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