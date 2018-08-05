تأجيل إعادة محاكمة متهم باقتحام مركز شرطة أطفيح

05 أغسطس 2018 - 01:38 م

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام مركز شرطة أطفيح"، لجلسة 4 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

ووجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.