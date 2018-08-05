الزمالك يواجه الداخلية وديًا الثلاثاء

05 أغسطس 2018 - 01:50 م

أعلن أيمن حافظ، رئيس الجهاز الإداري بنادي الزمالك، عن خوض الفريق الأول بالنادي مباراة ودية بعد غدٍ الثلاثاء أمام فريق الداخلية في تمام الساعة الخامسة.

وأوضح "حافظ"، أن الفريق سيتدرب على ملعب النادي يوم الأربعاء، قبل السفر إلى الإسكندرية صباح الخميس للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة القادسية الكويتي، السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 للبطولة العربية على ملعب برج العرب.

ويخوض الفريق مرانه اليوم على ملعب النادي في تمام الساعة السادسة مساء، ويحصل اللاعبون غدا الاثنين على راحة.