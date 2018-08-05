  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر04:06 م
بحث متقدم
صورة الشاب المنتحر

انتحار شاب تحت عجلات القطار بسوهاج

قصف غزة

إصابة 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على غزة

داعش يعدم أول رهينة من السويداء

شاهد.. داعش يعدم أول رهينة من السويداء

شركة إسرائيلية تنتج فيلم "الملاك" لـ " أشرف مروان"

شركة إسرائيلية تنتج فيلم "الملاك" لـ " أشرف مروان"

المصريون تكشف مخطط "الهواري" في الجبلاية

اجتماع مهم بـ«الجبلاية» لبحث عودة الجماهير

منزل طفل التهريب بسوهاج

"المصريون" تصل لمنزل وأصدقاء "طفل التهريب"

محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

محسوب كان يعلم الإطاحة بـ "مرسي"

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

147.8 مليون جنيه إيرادات جمارك الدخان بالقاهرة

وزير الداخلية

وزير الداخلية: أحبطنا مخططات الإرهابيين لاستهداف الدولة

صورة الخبر

مصر تسير على الطريق الصحيح

بالفيديو..

"حماية المستهلك": لا نستطيع فرض التسعيرة الجبرية

آخر الأخبار

اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك
اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

فرض الضريبة العقارية مخالف للدستور

#

"حماية المستهلك": القانون يلزمنا باتخاذ هذا الأمر

#

معلومة هامة عن أدوية الضغط والقلب المسرطنة

#

خاشقجى: نتنياهو لن يحمى بشار من هذا المصير

محو الامية

عاشور عمرى

الهيئة العامة لتعليم الكبار

طالب اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة تضافر جهود الدولة والمؤسسات والجامعات لنشر التوعية حول ثقافة الاستهلاك، داعيًا التجار إلى عدم الجشع ومراعاة احتياجات المواطنين.

وأضاف في حواره ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي"، اليوم الأحد، أن الجهاز لا يمكنه فرض تسعيرة جبرية على السلع لكونها تتعارض مع سياسة السوق الحر والحل يكمن في العقاب المجتمعي والتوعية حتى يمكن ضبط الأسواق.

وأشار إلي أن رئيس جهاز حماية المستهلك، ضبط منظومة الأسعار يتطلب ثقافة عامة لكون القانون يتحدث عن سياسة العرض والطلب، لافتًا إلى وجود تفاوت وفجوة كبيرة بين سعر الجملة وسعر التجزئة، حيث يبالغ تاجر التجزئة كثيرًا في سعر بيع السلع، بحجة ارتفاع أسعار الوقود.

شاهد الفيديو.. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

خطاب السيسي وخطاب المعارضة

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» معيط : استمرار دفع الضريبة العقارية حتى 15 أغسطس
» عاشور عمرى: ثلث السكان يعانون من "الأمية" ونحتاج دعما إعلاميا لمواجهتها
» "حماية المستهلك": لا نستطيع فرض التسعيرة الجبرية
» شبورة مائية يتبعها ارتفاع فى درجة حرارة الجو غدًا
» عامل: زوجتى مدمنة مخدرات وتعاملنى كالعبيد
» كواليس اجتماع سحر نصر مع 17 شركة لحل مشاكل المستثمرين
» "التموين" تعلن بدء الأوكازيون الصيفى للسلع الغذائية غدًا
» فنادق إسبانيا تنافس مصر في هذا الشىء
» ارتفاع سعر "الأسمدة" في السوق الحرة
» فنان شهير يكشف سر اقتراضه 8 ملايين جنيه من "مبارك"
» تفاصيل كارثية عن عودة الناجي الوحيد من غرق "تيتانك"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • مغرب

    06:52 م

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل