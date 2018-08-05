» شبورة مائية يتبعها ارتفاع فى درجة حرارة الجو غدًا

05 أغسطس 2018 - 02:08 م

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارا لطيف ليلا.

كما ستقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وستكون حالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية, وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة 36 والصغرى 26، الإسكندرية 31 و24، مطروح 31 و23، الإسماعيلية 35 و25، شرم الشيخ 38 و30، الغردقة 39 و29.