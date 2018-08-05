اجتماع مهم بـ«الجبلاية» لبحث عودة الجماهير

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دعا مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، رؤساء أندية القسم الأول وممثلين من وزارتي الشباب والرياضة والداخلية إضافة إلى الجهات المعنية، في اجتماع ظهر غد بمقر الاتحاد بالجزيرة سعيًا لعودة الجماهير للملاعب.

كما قرر مجلس إدارة الاتحاد توجيه الشكر لأعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بمناسبة انتهاء فترة عملهم مع اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 62 من لائحة النظام الأساسي لاختيار أعضاء جدد للموسم الجديد.

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