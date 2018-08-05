انتحار شاب تحت عجلات القطار بسوهاج

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أقدم شاب على الانتحار تحت عجلات القطار رقم 891 المتجه من سوهاج إلى القاهرة.

ووقع الحادث بمحطة قطار طما شمال سوهاج، حيث لقي الشاب مصرعه على الفور بعد فصل رأسه عن جسده.

وجرى التعرف على هوية الشاب المنتحر ويدعى أحمد عبدالرحمن إبراهيم علي، ويبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا، ويقيم بقرية الأغانة دائرة مركز طما.

وانتقل فريق مباحث مركز شرطة طما إلى مكان الحادث بقيادة العميد أحمد بشندي مأمور المركز، والسيد هيثم الدكروري رئيس المباحث للوقوف على ملابسات الحادث.

وتم ونقل الجثمان إلى مستشفى طما المركزي، وتولت النيابة التحقيقات.


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