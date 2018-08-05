اكتشاف تمثال جديد لـ«أبو الهول» في الأقصر

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متابعات - خالد الشرقاوي

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الأقصر

اكتشاف

ابو الهول

تمثال جديد

أعلن مدير عام آثار محافظة الأقصر محمد عبد العزيز، عن اكتشاف تمثال جديد لـ"أبو الهول" خلال أعمال تطوير مشروع طريق الكباش الذي يربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك في الأقصر.

وقال "عبد العزيز" في تصريحات صحفية، إن العمل جار لرفع التمثال المكتشف، وهو عبارة عن جسم إنسان ورأس أسد، موضحا أنه لا يمكن استخراجه لحظة اكتشافه مباشرة نظرا لطبيعة البيئة التي كان موجودا فيها.

وأضاف أن وزير الآثار خالد العناني، وخلال جولة قام بها أمس إلى الموقع، حث الزوار على زيارة طريق الكباش لمشاهدة التمثال المكتشف.

من جانبه، قال مدير عام آثار الكرنك والمشرف على مشروع طريق الكباش مصطفى الصغير، إن التمثال لم يسحب من مكان اكتشافه حتى الآن، لكن العمل جاري على رفعه.


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