الكنيسة تطرد راهبًا بسبب أفعاله «غير اللائقة»

05 أغسطس 2018 - 04:41 م

قرر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تجريد راهب وطرده من مجمع دير القديس العظيم مكاريوس الكبير بوادي النطرون، بسبب أفعال «غير لائقة».

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم الكنيسة، والذي جاء نصه:

بعد التحقيق الرهباني بواسطة لجنة خاصة مشكلة من اللجنة المجمعية لشئون الرهبنة والأديرة، مع الراهب أشعياء المقاري بخصوص الاتهامات والتصرفات التي صدرت عنه والتي لا تليق بالسلوك الرهباني والحياة الديرية والالتزام بمبادئ ونذور الرهبنة من الفقر الاختياري والطاعة والعفة، قررنا الآتي :

1. تجريد الراهب المذكور وطرده من مجمع دير القديس العظيم مكاريوس الكبير بوادي النطرون.

2. عودته إلى اسمه العلماني / وائل سعد تاوضروس وعدم انتسابه إلى الرهبنة

3. حثه على التوبة وإصلاح حياته من أجل خلاصه وأبديته

واختتم البيان :« وإذ ندعو جموع الأقباط إلى الحفاظ على نقاوة الرهبنة القبطية بتاريخها المجيد، وحياة الآباء الرهبان التي اختاروها بأنفسهم، وتركوا العالم طلباً للهدوء والتوبة وخلاص النفس، لذا نرجو من الجميع عدم تعدي الحدود الواجبة في المعاملات والعلاقات، والالتزام بالتعليمات التي تصدرها الأديرة في الزيارات والخلوات، وعلى ابن الطاعة تحل البركة».





