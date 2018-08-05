» إيرانيون يحرقون تمثال الصحابى سلمان الفارسى بسبب أسلامة

05 أغسطس 2018 - 05:06 م

أضرم حشد من المتظاهرين الإيرانيين المحتجين على تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد النار في تمثال للصحابي سلمان الفارسي في مدينة كازرون في محافظة فارس غربي البلاد.

وتداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورًا تظهر التمثال الواقع عند مدخل كازرون قرب أحد مقار حركة شيراز الاحتجاجية وألسنة اللهب تلتهمه، وفق ما أفادته "روسيا اليوم".

وانتقد بعض الناشطين بشدة دور الفارسي في تاريخ إيران، معتبرين أنه "خان الفرس" باتباعه الإسلام قبل 14 قرنًا.

بدورها، أكدت إدارة مصلحة الإطفاء في كازرون، أنها تلقت بلاغًا بإضرام النار في التمثال، مضيفة أن فرقها سارعت إلى مكان التمثال في المدينة وأطفأت الحريق، وأعادته إلى مكانه بعد تنظيفه، وأوضحت أن منفذي الحريق، أشعلوا الإطارات وألقوا بعدد منها على التمثال.