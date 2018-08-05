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تاجر يتهم مستشفى في طنطا بالتسبب فى وفاة مولوده

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حضانة
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قسم الشرطة

تاجر

النيابة العامة

مدينة طنطا

حضانه

تقدم تاجر بمدينة طنطا ببلاغ رسمي بقسم شرطة ثان طنطا، يحمل رقم 6192 لسنة 2018 يتهم فيه مستشفى خاصًا بالتسبب في وفاة نجله بعد مرور يومين فقط على مولده أثناء احتجازه بحضانة المستشفى.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد خالد مرزوق مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ من المواطن "م م ف" 50 عامًا تاجر يتهم فيه أطباء بمستشفى الشروق الخاص بالتسبب في وفاة نجله محمد المولود حديثًا داخل قسم الحضانات بالمستشفى بسبب الإهمال.

أخطرت النيابة العامة، التى تولت التحقيق وتم إبلاغ إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية ولجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء.

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