بالصور.. تفاصيل زيارة «محرز» للكويت لتعزيز التعاون

05 أغسطس 2018 - 06:10 م

أكدت نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة الدكتورة منى محرز، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين مصر والكويت على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتجارية.

وقالت منى محرز، التي ترأس وفد عالي المستوى في زيارة للكويت، إنها تأتي في إطار تدعيم العلاقات وترسيخ التعاون المشترك بين الجانبين وزيادة حجم التعاون، لافتة إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا نلمسه في مختلف القطاعات ويشهد تناميًا ملحوظًا في مختلف المجالات وهو ما أكدته قيادة البلدين الشقيقين.

وأوضحت، أنه تم بحث أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية ودعم دور القطاع الخاص في تنشيط عملية التنمية ودفع عجلة التعاون المشترك بين البلدين، خصوصًا بعد رفع الحظر عن تصدير الخيول العربية المصرية.

وأشارت، إلى أنه طوال العقود الماضية شهدت العلاقات المصرية - الكويتية محطات مهمة ستبقى محفورة في سجل التاريخ وذاكرة الشعبين، وتعد نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية-العربية، مشيدة بالدور المحوري للقطاع الخاص الكويتي في دعم وتعزيز هذا التعاون.

وأعربت محرز، عن خالص شكرها وتقديرها لرجل الأعمال الكويتي طلال جاسم الخرافي على حفاوة الاستقبال ودوره في تقريب وجهات النظر، فضلاً عن دور مجموعة محمد عبد المحسن الخرافي التي تقوم بتنفيذ العديد من المشاريع التنموية العملاقة في مصر والتي كان لها الدور الواضح في السنوات الأخيرة.

بدوره قال طلال جاسم الخرافي، إن التعاون المستمر بين الكويت ومصر يشهد ازدهارًا كبيرًا مدفوعًا بقوى القطاع الخاص في البلدين الحريص على تفعيل العمل المشترك ودفع عجلة التنمية لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

وأعرب الخرافي، عن الأمل في أن تختصر تلك الاجتماعات وقتًا كبيرًا وتقرب وجهات النظر.

من جانبها قالت الوكيل المساعد في الديوان الأميري بدولة الكويت ورئيسة مركز الجواد العربي "بيت العرب" الشيخة سارة فهد الصباح، إن المركز يولي أهمية كبرى بتفعيل التعاون مع مصر من خلال المناقشات للتوصل إلى إبرام اتفاقيات تعاون ودعم للعلاقات الثنائية بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى ضرورة الاهتمام بتفعيل التعاون بين الجانبين لعودة تصدير الخيل العربي المصري بعد توقف دام سنوات.

بدوره أشاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الأهرام للخيل العربي المصري المهندس عمر صقر، بحفاوة استقبال ديوان الخرافي متقدمًا بالشكر للأخ العزيز طلال جاسم الخرافي على حسن الاستضافة، مؤكدًا أهمية دور القطاع الخاص في تفعيل أطر التعاون بين البلدين الشقيقين.

واشار إلى عمق العلاقات والروابط التي تربط بين البلدين على مختلف الأصعدة، لاسيما دور القطاع الخاص الكويتي البارز في دعم مشاريع التنمية في مصر، ومشيدًا بجهود الدولتين على مستوى القطاعين الحكومي والخاص على جميع المستويات في سبيل تفعيل اطر التعاون، لافتًا إلى بدء المفاوضات الفنية والتي سيعقبها عمل لجنة مشتركة بين البلدين لتذليل المعوقات وفتح آفاق جديدة للتعاون.

ويأتي اللقاء الذي حضره وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي محمد الجبري، للتأكيد على أهمية العلاقات الوطيدة والمتجذرة بين الشقيقتين مصر والكويت، بحضور عدد من قيادات وزارة الزراعة.