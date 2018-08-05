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«أردوغان» يتفقد أعمال بناء أكبر مسجد في تاريخ تركيا

عرب وعالم

«أردوغان» يتفقد أعمال بناء أكبر مسجد في تاريخ تركيا
«أردوغان» يتفقد أعمال بناء أكبر مسجد في تاريخ تركيا

وكالات - خالد الشرقاوي

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أردوغان

اسطنبول

مسجد تشاملجا

أكبر مسجد في تاريخ تركيا

تفقّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، مسجد "تشاملجا" الذي لا يزال قيد الإنشاء بمنطقة أوسكودار في اسطنبول.

وحسب وكالة "الأناضول"، توجّه أردوغان من منزله في حي "قيسيقلي" بأوسكودار إلى موقع إنشاء المسجد الذي سيكون أكبر مسجد في تاريخ تركيا.

وأوضح أن "أردوغان" اطلع من المشرفين على معلومات حول أعمال بناء المسجد.

ورافق الرئيس التركي في زيارته التي استغرقت 3 ساعات كل من وزراء الخزانة والمالية براءت ألبيرق، والثقافة والسياحة محمد نوري أرسوي، والبيئة والتطوير العمراني مراد قوروم، والصحة فخر الدين قوجة، إلى جانب والي إسطنبول واصب شاهين، ورئيس بلدية إسطنبول مولود أويصال.

وعام 2013، بدأت عمليات بناء المسجد المقام بأعلى قمة في مدينة اسطنبول على طراز الهندسة المعمارية العثمانية.

والمسجد -الذي سيكون الأكبر في تاريخ الجمهورية التركية- يقام على مساحة 15 ألف متر مربع، وسيتسع لنحو 50 ألف مصلٍ.

كما يضم قاعة مؤتمرات كبيرة، ومتحفًا للآثار الإسلامية التركية، ومكتبة عامة، ومعرضًا للفنون، إضافة إلى موقف لعربات الزائرين.

ويعتلي المسجد 6 مآذن، 4 منها بطول 107.1 أمتار، واثنتان بطول 90 مترًا، فيما يبلغ ارتفاع قبته نحو 72 مترًا وقطرها 34 مترًا.

وتم تخصيص حدائق حول المسجد بمساحة 30 دونما، ليتمكن الزائرون من التنزّه فيها، والاستمتاع بمنظر إطلالتها التي تعتبر من أجمل إطلالات إسطنبول، كونها تشرف على الجزئين الآسيوي والأوروبي للمدينة، بالإضافة إلى جزء من بحر مرمرة.

وبُني المسجد في أعلى تلّة بمنطقة أوسكودار (في الجانب الآسيوي من المدينة)، ليكون من أبرز المعالم وضوحاً في أفق المدينة، حتى أن المواصلات باتت مؤمنة إليه، بعد أن كانت مقطوعة سابقًا.


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