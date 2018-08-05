«الفاشيولا» تجتاح قرى أسيوط ومخاوف من تفشي المرض

05 أغسطس 2018 - 06:26 م

حالة من الرعب تجتاح شوارع وقري محافظة أسيوط عامة، وقري مركز منفلوط خاصة، بعد أن ضرب مرض "الفاشيولا" قري الحواتكة وبني رافع وبني شقير ومدينة منفلوط نفسها .

وهو الأمر الذي جعل المهندس حسني درويش، نائب رئيس مركز ومدينة منفلوط، والقائم بأعمال رئيس المركز، بعقد عدة لقاءات بالعاملين في القطاعات المختلفة، عقب انتشار مرض "الفاشيولا" بقرية بني شعران، حيث ضم الاجتماع الدكتور صبري غانم، مدير الإدارة الصحية، والدكتور خالد البكري، مدير الإدارة البيطرية، ورؤساء الوحدات القروية، ومساعدي رئيس المركز.

وأكد درويش، إعداد خطة للقطاع الوقائي لرصد حالات "الفاشيولا" وعلاجها، ومكافحة القواقع المسببة للمرض، كونه من أهم الأمراض المشتركة التي تصيب الحيوانات (الماشية والأغنام والماعز) وتنتقل إلى الإنسان عن طريق أكل الخضراوات والأعشاب الملوثة.

وأضاف نائب رئيس المركز، أن المرض عبارة عن ديدان تصيب الكبد، تنتج عن ري الخضراوات بمياه الصرف الصحي، وخصوصًا الخضراوات الورقية مثل الجرجير والفجل والخس، وأن طريقة الوقاية هي غسل الخضراوات والفاكهة واللحوم بالخل لمدة 10 دقائق، محذرًا من انتشار المرض بقرية بني شقير، كما حذر أصحاب عربات "الكسح" من تصريف مياه الصرف في الترع والمصارف، أو ري الخضراوات بها، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية ومصادرة العربة.