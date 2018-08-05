» السعودية تحذر مواطنيها في إندونيسيا

05 أغسطس 2018 - 06:31 م

حذر السفير السعودي في إندونيسيا، أسامة محمد الشعيبي، اليوم الأحد، جميع المواطنين السعوديين المتواجدين هناك، من موجة تسونامي يحتمل أن تضرب جزيرة لومبوك، بعد أن وقع زلزال بقوة 7 درجات، على مقياس ريختر.

ونقلت صحيفة "الوئام" السعودية، عن السفير الشعيبي قوله: "يتوقع أن يضرب تسونامي الجزيرة.. الرجاء، لمن لديه رحلة لجزيرة لومبوك إلغاءها، ومن هو في لومبوك الخروج منها".

ومنذ أيام ضرب زلزال قوته 6.4 على مقياس ريختر إندونيسيا أيضًا وأسفر عن عدد كبير من القتلى والمصابين.

يذكر، أن إندونيسيا تقع في أكثر المناطق الزلزالية نشاطًا على كوكب الأرض، وشهدت تسونامي الذي تسبب به زلزال قوته 9.3 درجة وأسفر عن آلاف القتلى.