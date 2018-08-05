اتهامات«الخيانة» تطارد «ميدو» بسبب«مصر للطيران»

05 أغسطس 2018 - 07:30 م

تعرض أحمد حسام ميدو، مدرب نادي الزمالك السابق والمحلل الرياضي، لهجوم عنيف من جانب مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد إعلانه مقاطعة شركة مصر للطيران، بسبب مشاداة وقعت بينه وبين إحدى الموظفات في الطائرة أثناء سفره إلى الغردقة.

الهجوم على «ميدو» لم يتوقف عن انتقاده فحسب، بل وصل إلى اتهامات بالخيانة وعدم الوطنية بسبب دعايته السلبية عن شركة وطنية مصرية.

وكان «ميدو» كتب عبر حسابه على «تويتر» :« تعامل مصر للطيران مع الموقف اكبر دليل على انها شركة غير محترفه.. اصدروا بيان بدون حتى ان يتحدثوا معي صاحب الشكوى المقدمة اليهم!! سأتجنب دائما السفر على مصر للطيران».

ورد أحد متابعيه :« تكتب انتقاداتك للشركة،أمر وارد،لكن كونك تكتب أنك ستتجنب السفر علي مصر للطيران!! يبقي إنت هنا تعطي إنطباع وإشارة لمن يتبعك بإتخاذ نفس الطريق،،يعني تحرض علي تخريب سمعة شركة وطنية في بلدك-والشركة لها الحق بمقاضاتك ومطالبتك بالتعويض المناسب-طبعآ لن أكمل من أنك أصلآ بعت بلدك من زمان».

بينما قال آخر :« ربنا ما يحوج أي حاجة في مصر لأمثالك يا ميدو قليل الأصل، ربنا ينضف مصر من أمثالك، عشان مشكلة بتقول حصلتلك مع شركة وطنية تعمل عنها تشهير وتدعي كمان الناس بشكل مش مباشر يقاطعوها ويتعاملو مع الأجنبي، مع إن الشركات الأجنبية مليانة مصايب،اتفووو عليك وعلى قلة أصلك اتفوووو».

وعلق آخر :« أبقى سافر على طيران قطر أو استنى شوال الرز يعمل طيارة لبيراميدز وسافر عليها البجاحة ليها ناس صحيح».

بينما علق متابع قائلًا :« واحد شغال في قطر وبيقبض منها طبيعي يحاول يشوه شركة مصر للطيران لصالح تميم الارهابي».

وأضاف آخر :« يعني عديم الوطنية عرفناها لكن كمان كداب ومزور للاحداث لو حاولت تدخل شنطة كبيرة في اي شركة طيران محترمة هيرفضوا !! أي شركة طيران محترمة هتعمل كدة واي شخص مش محترم هيعمل اللي انت عملته !».

من جانبه علق محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق قائلًا :«هتلاقي في التعليقات اتهامات سطحية بعدم الوطنية.. ولا كأنك شايفها».

في السياق ذاته شن الإعلامي نشأت الديهي، هجومًا ميدو، قائلاً: "ميدو دخل في منطقة غير مقبول الدخول فيها، وبيهاجم مؤسسة مصر الطيران الوطنية الكبيرة".

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "ten "، اليوم الأحد، إن ميدو ظن أنه فوق القانون، وأصر أن يصطحب حقيبة معه داخل كابينة الطائرة مما يخالف التعليمات المنصوص عليها بدليل عمل الإدارات العامة للمحطات، وطلبت منه موظفة الكاونتر شحن الحقيبة بمخزن الطائرة، ولكنه رفض هذا الإجراء، متوجهًا بحديثه إلى ميدو:"لا تتخيل إنك مواطن بشرطة".

وأوضح: أن تغريدة ميدو عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هى بمثابة تشهير بشركة مصر للطيران، مؤكدًا أن هذه الشركة ملك الشعب المصري.

وزعم "الديهي"، أن ميدو يفضل الطيران القطري عن الشركة الوطنية مصر للطيران، وقام من قبل بالدفاع عن ناصر الخليفى الرئيس التنفيذي لمجموعة قنوات " بي إن سبورت"، بسبب فضيحة فساد ورشوة واحتيال وسوء إدارة وتزوير مع مسؤول سابق فى الاتحاد الدولى لكرة القدم، كشف عنها مكتب الادعاء فى سويسرا، حسب قوله.



تعامل مصر للطيران مع الموقف اكبر دليل على انها شركة غير محترفه.. اصدروا بيان بدون حتى ان يتحدثوا معي صاحب الشكوى المقدمة اليهم!! سأتجنب دائما السفر على على مصر للطيران.. — Mido (@midoahm) 5 أغسطس 2018