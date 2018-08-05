حقل «لوياثان» كلمة السر في خطة مصر لحل أزمة غزة

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تحت عنوان: "خطة مصر لحل أزمة الكهرباء بغزة ... الضخ من حقل لوياثان"، قال موقع "واللاه" الإخباري العبري، إنه "في إطار الخطة المصرية من أجل اتفاق طويل الـجل بالقطاع، تدفع مصر ببرنامج لإمداد محطة الطاقة في غزة بالغاز الطبيعي".

وأضاف: "مصر تريد ضخ الغاز الطبيعي من حقل (لوياثان) الإسرائيلي للقطاع، في إطار خطة لترتيب الأوضاع بغزة، وهو الأمر الذي تمت مناقشته خلال المحادثات التي أجراها المصريون ونيكولاي ملادينوف -مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط- في القاهرة مؤخرا، والحديث يدور عن برنامج تدريجي، شريطة أن تحافظ حركة حماس الفلسطينية على الهدوء". 

ونقل عن مسؤولين إسرائيليين بارزين القول: "البرنامج المصري معروف لإسرائيل لكن لم يتم التوصل إلى أيه اتفاقات بعد بشأنه أو اتفاق بين مصر والشركات العاملة بحقل (لوياثان)".

وأشار إلى أن "الأمر يأتي وسط جلسة تعقدها الحكومة الإسرائيلية اليوم لمناقشة جهود الوساطة التي قامت بها القاهرة وملادينوف، وخطة التهدئة التي تهدف إلى إنهاء التوتر على حدود القطاع".

وواصل: "حكومة إسرائيل أعطت موافقة مبدئية على نقل الغاز الطبيعي من حقل لوياثان لمحطة الطاقة في غزة قبل حوالي العامين، وسمح للشركات العاملة بالحقل بإدارة مفاوضات مع المصريين والسلطة الفلسطينية حول هذا الموضوع، لكن الأمر لم يصل إلى اتفاق بعد، ووفقًا للخطة المصرية التي هي جزء من منظومة شاملة لتحسين حياة المواطنين بالقطاع، في المرحلة الأولى ستتصل محطة الطاقة الغزاوية بمنظومة النقل الإسرائيلية والتي من المتوقع أن تحصل على غاز من (لوياثان) حتى عام 2019".

وأوضح أنه "وفقًا للتقارير عن الخطة المصرية الجديدة فإن ملف الأسرى والمفقودين لم يتم الاتفاق عليه بعد؛ وعلى ما يبدو سيتم تأجيله لمرحلة متأخرة جدًا، وعلى الرغم من ذلك تتوقع إسرائيل وضع هذا الملف كشرط لأي ترتيب في القطاع". 


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