العفو عن منى المذبوح بيد الرئيس

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منى المذبوح
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منى المذبوح

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تسعى شخصيات عامة لبنانية، للقاء مسئولين بالحكومة اللبنانية، لحثهم على التقدم بطلب رسمي للسلطات المصرية، بالإفراج عن اللبنانية منى المذبوح، المحكوم عليها بالحبس 8 سنوات في مصر بتهمة سب المصريين ونشر شائعات عن عمد عبر صفحتها الشخصية.

ودشن آلاف اللبنانيين عبر موقع التدوينات القصيرة، هاشتاج "ردولنا منى المذبوح"، في الوقت الذي قال فيه خبراء، إن العفو حق مشروع لكل مسجون سواء كان مصريًا أم أجنبيًا، ولكن لابد من محاسبة كل من أخطأ بحق الشعب المصري حتى يكون عبرة.

وقال اللواء محمد نور الدين الخبير الأمني, إن "القانون لابد أن يطبق على كل من أجرم فى حق مصر سواء كان مصريًا أم أجنبيًا ما دام متواجدًا على أرض مصر".

وأضاف نور الدين لـ"المصريون": "منى المذبوح ظهرت فى فيديو لها وهى تبدو فى حالة سكر، وقامت بسب الشعب المصرى وإهانة نساء مصر وسبهن, وطبق عليها القانون كما يطبق على المواطن المصرى، وتم الحكم عليها عن طريق قضاء نزيه, فما الجرم فى ذلك، هل الجرم فى تطبيق القانون الذى يطبق على الناس سواسية؟, أم أن المذبوح أعلى قدرًا من المواطن المصري الذي يطبق عليه القانون إذا أخطأ؟.

وتابع متسائلاً: "لو أن مواطنًا مصريًا يعيش على أرض لبنان وقام بما قامت به المذبوح وتم الحكم عليه وطبق عليه القانون اللبناني، هل كانت مصر ستقوم بعمل ثورة للمطالبة بالإفراج عنه كما تفعل لبنان؟ أم سيطبق القانون عليه مثله مثل أي مواطن لبناني طالما أجرم ويستحق العقاب".

وأشار نور الدين، إلى أن "القانون المصرى فى العفو لا يفرق بين السجين المصرى والأجنبى", مطالبًا بتطبيقه "على كل من تسول له نفسه إهانة الشعب المصرى، حفاظًا على الكرامة وحتى يكون القانون رادعًا لكل شخص يريد تشويه صورة الشعب المصري".

من جانبه، قال المحامي أسعد هيكل، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين سابقًا، "إن مسألة العفو عن السجناء سواء كان مصريًا أو أجنبيًا هى من سلطة رئيس الجمهورية, فهو الذى له الحق فى استخدام العفو".

وأضاف لـ"المصريون": "رئيس الجمهورية له الحق فى تسليم المسجون الأجنبى المحكوم عليه من محكمة مصرية لقضاء فترة العقوبة فى بلده, وهذا الأمر يخضع لسلطة الرئيس التقديرية".

وأشار هيكل إلى أن "المعاملة فى السجون لا تفرق بين مواطن مصرى وآخر أيًا كانت جنسيته، فما يسرى على السجين المصرى يسرى على الأجنبى، وهناك لوائح وقوانين تنظم السجون".

وشدد على أنه "يجب ألا تستجيب السلطات المصرية لطلب العفو المقدم  عن أى مسجون أساء لسمعة مصر والمواطنين حتى يكون عبرة لغيره".

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قررت العدول عن الحكم بسجن اللبنانية منى المذبوح، من 11 سنة إلى 8 سنوات وذلك بعد ساعتين من إصدار الحكم, بتهمة نشر فيديو خادش للحياء وازدراء الأديان وتطاولها على الشعب المصري، عبر فيديو تم نشره على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".


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