ترحيب برلماني بإنشاء بنك للأعضاء البشرية

05 أغسطس 2018 - 08:52 م

في أعقاب انتزاع قرنية أحد المتوفين بمستشفى القصر العيني دون استئذان أهله، وما صاحب ذاك من جدل واسع في مصر، تقدمت النائبة شادية ثابت بمقترح لإنشاء بنك للأعضاء البشرية على غرار بنك الدم للحد من اتجار الأعضاء البشرية خارج إطار القانون.

وحظي المقترح بترحيب عدد من أعضاء مجلس النواب، قائلين إن تفعيل الفكرة من شأنه أن يضع حدًا لعملية الاتجار في الأعضاء البشرية، وأن يتيح منفذًا للحصول عليها دون ملاحقة قضائية.



وقال الدكتور عبد الحميد الشيخ عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "فكرة إنشاء بنك للأعضاء البشرية هي فكرة جيدة وستخدم إلى حد كبير المواطن المصري".



وأضاف الشيخ لـ "المصريون"، أنه "ينبغي أن يكون البنك تحت رقابة وزارة الصحة مباشرة، على أن تتولي الإشراف عليه، وينبغي أن يقتصر على المستشفيات الحكومية والجامعية، وفق آلية محددة لطبيعة عمله، وإخضاعه للرقابة الصارمة".



وأكد الشيخ أن "كل دول العالم يوجد بها بنوك للأعضاء البشرية وهي تسهل علة مواطنيها التمتع بحياتهم، والعلاج بأرخص الأسعار، وهو ما يجب تطبيق في مصر، حتى يستفيد منه المواطن المصري".



وأشار الشيخ إلى أن "آلية إنشاء بنك الأعضاء في مصر، ستتم عبر قيام الشخص المريض بكتابة وصية بأحقية الأشخاص المستحقين لأعضائه بعد وفاته وتوضع هذه الوصية لدى بنك الأعضاء الذي يخضع لإشراف وزارة الصحة مباشرة، وعند الوفاة يتم تنفيذ وصية الشخص المتوفى".



وأكد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن "فكرة وجود بنك للأعضاء من شـأنه أن يمنع عمليات الاتجار بالأعضاء البشرية وتقنين عملية زراعة الأعضاء التي تتم بشكل خارج إطار القانون".



من جانبه، قال النائب أحمد فرشوطي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن "إنشاء بنك للأعضاء علة غرار بنك الدم يحتاج إلى تغيير ثقافة المواطن المصري وتوعية شاملة بأهمية إنشاء هذا البنك الصحي الهام".



وكشف فرشوطي لـ "المصريون"، أن "لجنة الصحة تعتزم خلال دور الانعقاد القادم مناقشة مشروع قانون إنشاء بنك للأعضاء البشرية يتبع وزارة الصحة مباشرة، بحضور وزير الصحة الدكتور هالة زايد، وممثلين عن الأزهر والكنيسة والقانون والطب".



وشدد على "ضرورة الاستماع لوجهات النظر الطبية والدينية والقانونية عند مناقشة مشروع قانون إنشاء بنك للأعضاء البشرية، ولا بد من موافقة الجهات الثلاثة على إنشائه".



وأوضح فرشوطي أن "إنشاء بنك للأعضاء البشرية سيخدم جميع المواطنين في مصر ويمنع التجارة غير القانونية للأعضاء البشرية والتي انتشرت بصورة ملحوظة في مصر مؤخرًا".





