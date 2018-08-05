» «مكافحة المنشطات»: نسبة العقم بين الشباب تتجاوز الـ30%

05 أغسطس 2018 - 09:20 م

قال الدكتور أسامة غنيم، الرئيس التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، إن استخدام الرياضيين المنشطات هدفه تكبير العضلات، وتقليل الإحساس بالألم، أو تنزيل السوائل من الجسم أو زيادة هيرمون النمو.

وتابع "غنيم"، خلال حواره مع فضائية "الحياة"، مساء الأحد، أن الشباب يريد أن يكون مفتول العضلات حتى ولو قام بذلك بطريقة خطأ من خلال شراء المنشطات من الأندية الصحية التي تصل لـ9000 ناد في مصر.

ولفت إلى أن كل النوادي الصحية، تبيع مكملات غذائية وتعتبر قنابل موقوتة، خاصة أنها تؤدي إلى مشكلة في الكبد والكلى، وتؤدي إلى العجز الجنسي والعقم، مشيرًا إلى أن نسبة العقم بين الشباب طبقًا لتصريحات وزيرة الصحة تصل لـ30%، والنسبة الحقيقية أكبر من ذلك.