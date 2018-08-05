  • الأحد 05 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر10:55 م
بحث متقدم
الجلد العقدي

عيد الأضحى.. موسم ذبح الحيوانات المريضة وبيع اللحوم الفاسدة

مجلس النواب

مشروع قانون يحرم «السياسة» على المصريين بالخارج

حمزة بن لادن

نجل «بن لادن» تزوج من ابنة قيادي إسلامي مصري

أرشيفية

ترحيب برلماني بإنشاء بنك للأعضاء البشرية

البرلمان

نواب: زيادة «ولاية الرئيس» من أولويات البرلمان

الغاز الإسرائيلي

حقل «لوياثان» كلمة السر في خطة مصر لحل أزمة غزة

ميدو

اتهامات«الخيانة» تطارد «ميدو» بسبب«مصر للطيران»

الموظفين

منح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيًا يثير انقسامات

أرشيفية

أخطر شهادة عن أسرار وتفاصيل غزو الكويت

بن راشد

سر هجوم «محمد بن راشد» على السياسيين العرب

مشروع قانون يحرم «السياسة» على المصريين بالخارج

آخر الأخبار

مجلس النواب
مجلس النواب

حسن علام

أخبار متعلقة
#

ليبرمان يطالب بإصدار قانون لتصفية الأسرى الفلسطينيين

#

من الصعب تطبيق هذه المادة في قانون الصحافة الجديد

#

بالفيديو.. عمرو أديب: "بصراحة أنا خايف "

#

هذه حقيقة فرض رسوم إجبارية على اللاعبين المحترفين

كشفت مصادر برلمانية، عن أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تستعد لمناقشة مقترح قانون تنظيم الجاليات المصرية بالخارج، خلال دور الانعقاد القادم، تمهيدًا لعرضه في جلسة عامة، للتصويت عليه بالموافقة أو الرفض.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، لـ "المصريون"، أن "مشروع القانون، يُعد من أولويات المجلس خلال المرحلة القادمة؛ لأنه يحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأي شكل من الأشكال، كما أنه يتضمن بنودًا أخرى لتنظيم انتخابات روابط الجاليات".

السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، أشارت إلى أن "مشروع قانون تنظيم الجاليات المصرية في الخارج سيحظر عمل الجاليات أو ارتباطهم بالسياسة بأي شكل من الأشكال"، مبررة الحظر بأن "بعض تلك الجاليات تصرح بأشياء تضر الدولة.. دا اللي جابنا ورا، وأنا مش هسمح بيه بأي شكل من الأشكال".

وأضافت مكرم، في تصريحات سابقة، أن "هناك نموذجًا لتنظيم الجاليات، ليس له علاقة بالقوانين المختلفة في الدول، لأن كل دولة لها قوانين تختلف عن الأخرى وقانون الجاليات المقدم ينظم تأسيس أو تنظيم الجاليات والأندية المصرية بالخارج وأنشطتها".

وزير ة الهجرة، أوضحت أن "هناك جاليات مصرية بالخارج لا علاقة للدولة بها والمهم في الجاليات هي إتباع القانون المصري وتوحيد إجراءات إنشاء الجاليات وفق القانون".

إبراهيم خليف، عضو مجلس النواب، قال إن "المجلس سيناقش قانون الجاليات المصرية، في دور الانعقاد القادم"، مشددًا على أن "القانون مهم جدًا، ويجب تمريره في أسرع وقت".

وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف خليف، أن "المقترح ستبدأ اللجان المختصة في مناقشته، وبحث كافة بنوده؛ حتى يخرج في أفضل صورة، ولا يتم الاعتراض عليه فيما بعد".

وأوضح، أن "حظر تحدث الجاليات في السياسة أمر ضروري؛ لأنه من الوارد أن ينتج عن تصريحاتهم ما يضر الدولة، ويمنع المستثمرين الأجانب من الاستثمار في مصر، إضافة إن الكثير منهم لا يعلم ما يضر وما يصلح".

وأردف: "المقترح سيخدم الجاليات كثيرًا، وسينظم عملهم، إضافة إلى أنه سيجعلهم على تواصل دائم مع الدولة، ومن ثم يجب الموافقة عليه، لكن في النهاية ذلك يخضع لرأي الأغلبية"

في المقابل، قال خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل "25-30" بالبرلمان، إنه "ليس من المنطقي الموافقة أو تمرير مثل هذه المقترحات، لا سيما أنها تسيء لسمعة مصر بالخارج، وتعطي إحساسًا بأن هناك قيود على الحريات والأوضاع بالداخل".

وأضاف شعبان لـ "المصريون"، أنه "من الواجب على الوزارة أو البرلمان، البحث عن خطط وسبل من شأنها توطيد العلاقات بين تلك الجاليات والدولة، وليس سن تشريعات تنفرهم منها، وتولد لديهم إحساسًا بالكراهية".

وتساءل: "كيف سيتم حظر تحدث الجاليات المصرية في السياسة، أعتقد أن هناك عقوبات لمن سيتحدث، كيف سيتم تطبيق تلك العقوبات عليهم، إن افترضنا أن ذلك مشروعًا"، معتبرًا أن "ذلك يُخالف الدستور والقانون، اللذين نصا على أن كل مواطن من حقه التعبير عن رأيه بحرية".

عضو تكتل "25-30"، قال إنه "ينبغي على وزارة الهجرة جمع كافة أسماء العاملين بالخارج، وإعطاء كل سفارة لها بالخارج، كشف بأسماء هؤلاء، من أجل التواصل معهم باستمرار، ومراعاتهم، كما أنه من الضروري إشعار هؤلاء بالأمن والطمأنينة، خاصة أنهم أحد مصادر العملة الصعبة".

وأضاف: "بدلًا من بعث رسالة للعالم بأن الأوضاع تسير بشكل سليم، ودون مخالفات، يحاولون إرسال رسالة أن هناك كبت للحريات، ألا يعلمون أن ذلك له تأثير سلبي على مجالات عديدة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» «مكافحة المنشطات»: نسبة العقم بين الشباب تتجاوز الـ30%
» العفو عن منى المذبوح بيد الرئيس
» حادث«مطروح» يُطيح برئيس شركة شرق الدلتا
» نقل الفنانة نادية فهمي إلي العناية المركزة
» سر هجوم «محمد بن راشد» على السياسيين العرب
» سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء
» ملك الأردن يحسم الجدل ويكشف سبب غيابه الطويل
» السعودية تحذر مواطنيها في إندونيسيا
» أهالي ضحايا حادث أتوبيس المطرية يحطمون النصب التذكاري
» مقتل 40 جنديًا في هجوم لـ«طالبان» وسط أفغانستان
» إيطاليا تطالب بمحاسبة قاتلي «ريجيني» في أقرب فرصة

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:46

  • شروق

    05:19

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:52

  • عشاء

    20:22

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل