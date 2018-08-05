» طريقة مذهلة لقراءة رسائل واتساب المحذوفة

05 أغسطس 2018 - 11:13 م

هل فتحت تطبيق واتساب يوما ووجدت رسالة محذوفة، وقتلك الفضول لمعرفة مضمون تلك الرسالة؟ من شبه المؤكد أن ذلك حصل. ولكن من الآن فصاعدا ليس عليك أن تقلق، فهناك حل.



بالطبع، لا يمكن قراءة الرسالة بعد حذفها عبر تطبيق واتساب ذاته، وإلا لما كانت الشركة القائمة عليه قدمت تلك الميزة أصلا.



موقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن الحل يكمن في تثبيت تطبيقات إضافية تساعدك على إنجاز هذه المهمة، وقراءة الرسائل المحذوفة.



التطبيق الأول الذي يمكن الاعتماد عليه يدعى WhatsRemoved وهو متوفر على متجر أندرويد، وبإمكانه أن يعرض للمستخدم قائمة بالرسائل التي قام مرسلوها بحذفها بعد إرسالها عبر واتساب.

