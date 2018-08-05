  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر12:38 ص
بحث متقدم
محمد رمضان

الكشف عن مفاجأة بشأن أسود محمد رمضان

مدارس

حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

الجلد العقدي

عيد الأضحى.. موسم ذبح الحيوانات المريضة وبيع اللحوم الفاسدة

مجلس النواب

مشروع قانون يحرم «السياسة» على المصريين بالخارج

حمزة بن لادن

نجل «بن لادن» تزوج من ابنة قيادي إسلامي مصري

أرشيفية

ترحيب برلماني بإنشاء بنك للأعضاء البشرية

الغاز الإسرائيلي

حقل «لوياثان» كلمة السر في خطة مصر لحل أزمة غزة

أرشيفية

أخطر شهادة عن أسرار وتفاصيل غزو الكويت

بن راشد

سر هجوم «محمد بن راشد» على السياسيين العرب

ميدو

اتهامات«الخيانة» تطارد «ميدو» بسبب«مصر للطيران»

طريقة مذهلة لقراءة رسائل واتساب المحذوفة

الصفحة الأخيرة

واتساب
واتساب

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

قريبا .. "واتساب" لن يكون مجانيًا

#

سلطان : رقصة كيكي في مصر "كيد نسا"

#

"أوباما" يطلق نصائح للمقبلين على الزواج

#

بث مباشر.. سحب قرعة الدوري للموسم الجديد

هل فتحت تطبيق واتساب يوما ووجدت رسالة محذوفة، وقتلك الفضول لمعرفة مضمون تلك الرسالة؟ من شبه المؤكد أن ذلك حصل. ولكن من الآن فصاعدا ليس عليك أن تقلق، فهناك حل.
بالطبع، لا يمكن قراءة الرسالة بعد حذفها عبر تطبيق واتساب ذاته، وإلا لما كانت الشركة القائمة عليه قدمت تلك الميزة أصلا.
موقع “سكاي نيوز عربية” أوضح أن الحل يكمن في تثبيت تطبيقات إضافية تساعدك على إنجاز هذه المهمة، وقراءة الرسائل المحذوفة.
التطبيق الأول الذي يمكن الاعتماد عليه يدعى WhatsRemoved وهو متوفر على متجر أندرويد، وبإمكانه أن يعرض للمستخدم قائمة بالرسائل التي قام مرسلوها بحذفها بعد إرسالها عبر واتساب.
وهناك تطبيق آخر يدعى  Notification History، متوفر على متجري غوغل وأبل، وكما يشير اسمه فإن مهمته تخزين كل ما يتم استقباله على الهاتف من إشعارات بما في ذلك الرسائل المستقبلة على واتساب، وبالتالي يتيح للمستخدم قراءة الرسائل المحذوفة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» "الجندي": هذا الأمر الخطير بمثابة كارثة "عقائدية"
» نواب: زيادة «ولاية الرئيس» من أولويات البرلمان
» أول تعليق من الرئيس الفنزويلي على محاولة اغتياله
» طريقة مذهلة لقراءة رسائل واتساب المحذوفة
» «مكافحة المنشطات»: نسبة العقم بين الشباب تتجاوز الـ30%
» العفو عن منى المذبوح بيد الرئيس
» حادث«مطروح» يُطيح برئيس شركة شرق الدلتا
» منح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيًا يثير انقسامات
» نقل الفنانة نادية فهمي إلي العناية المركزة
» سر هجوم «محمد بن راشد» على السياسيين العرب
» سعر الدولار أمام الجنيه فى البنوك والسوق السوداء

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • فجر

    03:47 ص

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل