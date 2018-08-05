حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

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أكد أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لا زيادة في مصروفات العام الحالي للمدارس الخاصة منذ زيادة العام الماضي 14 %.
وأوضح "خيري" خلال مداخلة هاتفية على برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، أنه لو كان هناك زيادة ستدرس الوزارة الزيادة قبل بدء الدراسة، كما ستحسم قرارها بزيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية من عدمه 22 سبتمبر.
وأضاف المتحدث أن مصروفات المدارس الدولية والخاصة مثل العام الماضي؛ ولا يجب على أولياء الأمور دفع أي زيادات في المصروفات إلا في حالة إقرار وزارة التعليم ذلك، مشيرًا إلى أنه «من الممكن ألا يكون هناك زيادة هذا العام».
ولفت "خيري" إلى أنه : «الزيادة تكون محسومة بحسب التجديدات التي تكون في المدارس مع علم أولياء الأمور بتحسين الأتوبيسات، وبالتالي نطلب زيادة من المدرسة على المصروفات الخاصة بالطلاب».


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