» أول تعليق من الرئيس الفنزويلي على محاولة اغتياله

تقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالشكر لقادة وزعماء العالم الذين هنأوه بسلامته من محاولة اغتيال فاشلة وقعت السبت أثناء احتفالات بذكرى تأسيس الحرس الوطني في فنزويلا.



وكتب مادورو على «تويتر»: «أقدم امتناني وشكري لشعوب وحكومات العالم، التي عبرت عن شعورها تجاه محاولة الاغتيال، والتي كان من الممكن أن تودي بحياتي».

