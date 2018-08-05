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أول تعليق من الرئيس الفنزويلي على محاولة اغتياله

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رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو
رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

المصريون ووكالات

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تقدم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بالشكر لقادة وزعماء العالم الذين هنأوه بسلامته من محاولة اغتيال فاشلة وقعت السبت أثناء احتفالات بذكرى تأسيس الحرس الوطني في فنزويلا.
وكتب مادورو على «تويتر»: «أقدم امتناني وشكري لشعوب وحكومات العالم، التي عبرت عن شعورها تجاه محاولة الاغتيال، والتي كان من الممكن أن تودي بحياتي».
وأضاف الرئيس الفنزويلي، أن بلاده «مستمرة بالسير على طرق الديمقراطية والاستقلال».

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