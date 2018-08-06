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رئيس هيئة السكك الحديدية:

شراء 1300 عربة قطار جديدة من روسيا بـ 17 مليار جنيه

الحياة السياسية

السكة الحديد
السكة الحديد

المصريون ـ متابعات

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قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية إن الهيئة تعاقدت مع شركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية على شراء 1300 عربة قطار، لمرفق السكك الحديدية بما يوزاي 17 مليار جنيه.
وأضاف "رسلان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوفد الروسي، وممثلي شركة "ترانس ماش هولدينج" اليوم، كان بهدف الاطلاع على كافة تفاصيل الاتفاق والإجراءات.
وأكد رئيس هيئة السكك الحديدية أن الرئيس السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على الحصول على أفضل العروض لتوريد العربات الجديدة للسكة الحديد، بأفضل الشروط المالية والتعاقدية.

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