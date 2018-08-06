شراء 1300 عربة قطار جديدة من روسيا بـ 17 مليار جنيه

قال المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكك الحديدية إن الهيئة تعاقدت مع شركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية على شراء 1300 عربة قطار، لمرفق السكك الحديدية بما يوزاي 17 مليار جنيه.



وأضاف "رسلان"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "MBC مصر"، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالوفد الروسي، وممثلي شركة "ترانس ماش هولدينج" اليوم، كان بهدف الاطلاع على كافة تفاصيل الاتفاق والإجراءات.

