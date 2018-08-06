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إصابة 3 سيدات جراء انفجار منشأة كيميائية في روسيا

عرب وعالم

روسيا
روسيا

المصريون ووكالات

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أسفر انفجار في منشأة «أليكسين» الكيميائية في منطقة تولا الروسية عن إصابة 3 سيدات بجروح.
ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن مصدر محلي، أنه جرى نقل المُصابات إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما يجرى تحقيق للوقوف على في سبب الانفجار في المنشأة.
وتنتج المنشأة منتجات تكنولوجية عالية لأغراض صناعية.

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