  • الإثنين 06 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر06:04 ص
بحث متقدم
الأنبا إبيفانيوس

كشف آخر ما حدث بين الراهب المعزول والأنبا إبيفانيوس قبل مقتله

تورط نائب الرئيس بتجارة المخدرات في فنزويلا

تفاصيل مثيرة حول محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي

الرئيس السيى والفريق مهاب مميش

مميش: توجيهات رئاسية صارمة بشأن هذا الأمر

تواضروس

الأسباب الحقيقة لتجريد راهب دير "أبو مقار"

محمد رمضان

الكشف عن مفاجأة بشأن أسود محمد رمضان

مدارس

حقيقة زيادة مصروفات المدارس الخاصة والدولية

الجلد العقدي

عيد الأضحى.. موسم ذبح الحيوانات المريضة وبيع اللحوم الفاسدة

مجلس النواب

مشروع قانون يحرم «السياسة» على المصريين بالخارج

حمزة بن لادن

نجل «بن لادن» تزوج من ابنة قيادي إسلامي مصري

أرشيفية

ترحيب برلماني بإنشاء بنك للأعضاء البشرية

تفاصيل مثيرة حول محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلي

عرب وعالم

تورط نائب الرئيس بتجارة المخدرات في فنزويلا
تورط نائب الرئيس بتجارة المخدرات في فنزويلا

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

أول تعليق من الرئيس الفنزويلي على محاولة اغتياله

#

شاهد.. موقف غريب من حارس رئيس فنزويلا خلال محاولة اغتياله

#

شاهد.. محاولة اغتيال رئيس فنزويلا باستخدام طائرات

#

تعرض الرئيس الفنزويلي لمحاولة اغتيال فاشلة

كشفت السلطات الفنزويلية عن مزيد من التفاصيل حول محاولة الاغتيال الفاشلة التي استهدفت الرئيس نيكولاس مادورو.
وأعلن وزير الداخلية الفنزويلي الأحد عن اعتقال ستة "إرهابيين" متهمين بالسعي الى استهداف الرئيس الذي أكد أنه كان ضحية "اعتداء".
وقال الوزير نيستور ريفيرول: "لدينا حتى الآن ستة إرهابيين معتقلين والعديد من الآليات المصادرة، إضافة إلى عمليات تفتيش جرت في فنادق مختلفة في العاصمة حيث تم العثور على أدلة دامغة".
وكشف الوزير عن المعدات التي تم الاستعانة بها لتدبير الهجوم، قائلا إنه تم استخدام طائرتين بدون طيار من طراز DJI M600 ، وكل واحد منها كان تحمل 1 كيلوجرام من المتفجرات C4، والتي قال إنها قد تتسبب في إحداث تدمير على نحو 50 مترا، لافتا إلى اعتقال 6 أشخاص بناء على تكليفات من مادورو.
وأضاف الوزير أن أجهزة المخابرات تمكنت من التعرف على الشوارع القريبة من محل الواقعة، التي انطلقت منها الطائرات بدون طيار من على بعد.
 وحلقت إحدى الطائرات من دون طيار فوق المسرح الرئاسي بنية التفجير من قبل المهاجمين. لكنه قال إن السلطات تمكنت من تحريف مسار الطائرة بدون طيار، وجعلها تنفجر خارج المنطقة التي كان المهاجمون يستهدفونها.
كما قال إن الطائرة بدون طيار الثانية فقدت السيطرة وسقطت في مبنىً سكني، حيث انفجرت في الطابق الأول بينما كانت تسقط على الأرض. وقال إن المعتقلين جراء الهجوم متهمون بـ"الإرهاب والاغتيال"، مضيفا أن أحد المعتقلين لديه مذكرة توقيف لدوره المشتبه فيه في هجوم أغسطس/ آب 2017 على قاعدة عسكرية في فالنسيا.
واتهم مادورو نظيره الكولومبي خوان مانويل سانتوس بأنه مسؤول عن الاعتداء الذي استهدفه السبت في كراكاس وزعمت السلطات الفنزويلية أنه نُفذ بطائرات مسيّرة محمّلة بعبوات ناسفة.
وتبنت مجموعة متمردة غير معروفة تضم مدنيين وعسكريين "الهجوم" في بيان يحمل توقيع "الحركة الوطنية للجنود المدنيين"، نشر على شبكات التواصل الاجتماعي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

وقف عقوبة الإعدام .. وتجديد الخطاب الديني

جمال سلطان

يا بلد معاندة نفسها.. يا كل حاجة وعكسها!

محمود سلطان

لماذا صدق الناس الطفل المهرب؟!

فراج إسماعيل

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

مسار جديد أو الكارثة

عبد الرازق أحمد الشاعر

"الأولوية هي أمن إسرائيل!"

حازم الأمين
شارك معنا

اخترنا لك

» أخطر شهادة عن أسرار وتفاصيل غزو الكويت
» مباحثات عسكرية هامة بين القاهرة والخرطوم
» السعودية تطرد السفير الكندي وتستدعي سفيرها
» اتهامات«الخيانة» تطارد «ميدو» بسبب«مصر للطيران»
» سر هجوم «محمد بن راشد» على السياسيين العرب
» حقيقة تخفيض أيام العمل فى بعض الجهات
» "الجندي": هذا الأمر الخطير بمثابة كارثة "عقائدية"
» نواب: زيادة «ولاية الرئيس» من أولويات البرلمان
» طريقة مذهلة لقراءة رسائل واتساب المحذوفة
» العفو عن منى المذبوح بيد الرئيس
» منح الموظفين إجازة 3 أيام أسبوعيًا يثير انقسامات

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:06 م

  • فجر

    03:47

  • شروق

    05:20

  • ظهر

    12:06

  • عصر

    15:45

  • مغرب

    18:51

  • عشاء

    20:21

من الى
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية
سلاطين تخلّصوا من خصومهم بهذه الحيل