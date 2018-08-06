كشف آخر ما حدث بين الراهب المعزول والأنبا إبيفانيوس قبل مقتله

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مقتل الأنبا إبيفانيوس

روى القس بولس حليم - المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية - تفاصيل ما حدث بين الراهب إشعياء المقاري الذي جرى إصدار قرار بتجريده وبين الأنبا إبيفانيوس رئيس الدير قبل مقتله ، مؤكدًا أنه لا علاقة بين عزل "المقاري" وبين مقتل "أبيفانيوس".

وقال "حليم" في بيان له : "الراهب المجرد قد سبق وأن تم التحقيق معه من قبل لجنة شئون الرهبنة والأديرة بداية العام الحالي، وصدر قرار بإبعاده عن الدير لمدة 3 سنوات، ولكن مجموعة من رهبان ديره وقعوا على التماس طلبوا خلاله العفو عنه والإبقاء عليه بالدير، وتعهدوا بمساعدته على تغيير مسلكه الخاطئ، وقدموا الإلتماس وقتها لرئيس الدير الأنبا إبيفانيوس، الذي رفع الالتماس بدوره للبابا تواضروس الثاني، بطريرك الكرازة المرقسية، مشفوعًا بتوسلٍ من رئيس الدير للبابا، بقبول الالتماس، وهو ما حدث".

وأضاف: "ولكن استمرت الأوضاع كما هي ولم تتغير سلوكياته الخاطئة، ما دعا اللجنة المجمعية إلى إعادة التحقيق معه وإصدار قرارًا بتجريده".

واضاف أن التحقيقات ما زالت جارية ولم توجه الشرطة حتي الآن أي اتهام لأي شخص من الدير أو غيره حتى الآن، حسب قوله.

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