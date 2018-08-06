بداية النهاية .. ترامب يعترف بتواصله مع الروس لإنجاحه

06 أغسطس 2018 - 06:37 ص

اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن نجله البكر التقى في برج "ترامب" عام 2016 مع محامية روسية من أجل الحصول على معلومات تضر بمنافسته في الانتخابات هيلاري كلينتون ، ولكنه رغم ذلك يعتقد أن ما فعله "مشروع تمامًا".



ولكنه عاد مرة أخرى وقال في تغريدة عبر حسابه بـتويتر أنه لم يكن على علم بلقاء نجله دونالد جونيور بالمحامية الروسية ناتاليا فيسيلنيتسكايا التي هي على علاقة وثيقة جدًا بالكرملين .



وأضاف: "الهدف من اللقاء الحصول على معلومات عن منافستي في الانتخابات .. هذا أمر مشروع تمامًا .. ويحدث كل يوم في السياسة ولم يؤدِ إلى أي شيء .. ورغم ذلك فأنا لم أكن أعلم به.

