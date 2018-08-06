ماذا فعل صلاح مع معجبة طلبت منه أن يقول لها "بحبك"؟

06 أغسطس 2018 - 07:09 ص

أجرى الفنانان هشام ماجد وشيكو لقاءً مع نجمنا المصري محمد صلاح ، وذلك بدعم من شركة مواصلات شهيرة .



وحرص النجمان أن يكون الحوار مع صلاح كوميديا ، واختارا أن يجلبا له أصعب الأسئلة وأكثرها إحراجًا .



وسأل أحد المعجبين صلاح عن الفريق الذي يتمنى أن يسجل هدفًا فيه فأجاب : "مانشستر يونايتد" .. وفي غمرة الأسئلة والطلبات الغريبة .. قال هشام ماجد إن معجبة لصلاح اسمها "مريم فايد" تطلب منه أن يقول لها "بحبك يا مريم" .. فرد صلاح ضاحكًا ، ثم غمز وقال لها : "بحبك يا مريم".



ولم تنتهِ الوقائع الغريبة عند هذه الواقعة وإنما طلبت فتاة تُدعى "تسنيم" من صلاح أن يتحدث معها على "الخاص" لكي تسأله سؤالًا محددًا ، ولن تخبر أحدًا بالإجابة ، فسأل صلاح: "عمرها كام سنة" .. فرد هشام ماجد : "مواليد 1991" .. فرد صلاح ضاحكًا: "مش صغيرة".



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