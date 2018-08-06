مميش: "لازم أسمع الجملة دي قبل ما أنام"

06 أغسطس 2018 - 09:04 ص

أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس الجديدة كانت بمثابة انفراجة للشعب المصري، وخلقت اللحمة بين صفوفه، بعد الفرقة التي عاشها من قبل، حسب وصفه.

وأضاف "مميش" في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، أمس، أنه في يوم 6 أغسطس، بعد الافتتاح مباشرة مرت أول سفينة في القناة، لافتًا إلى أن نتائج القناة بدأت تظهر على الفور.

وتابع رئيس هيئة قناة السويس، أن "هذا المشروع من وقت افتتاحه تم استخدامه في مرور السفن، على عكس المشروعات التي تنتظر لمدة عام أو اثنين".

وتابع: "بعد السفن كل يوم، وقبل ما أنام لازم أخد تمام كام سفينة بكرا، لازم أسمع الجملة دي كل يوم قبل ما أنام وأخد التمام على السفن".